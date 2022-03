„Das ist lächerlich!“ Van Gaal attackiert die FIFA

„Ich finde es lächerlich, dass wir in einem Land spielen werden, um - wie die FIFA sagt - den Fußball dort zu entwickeln, indem man dort ein Turnier austrägt“, äußerte van Gaal bei einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft scharfe Kritik an der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. „Das ist Bullshit! Es geht um Geld, um kommerzielle Interessen. Darum geht es der FIFA.“