Sturm hilft: 43.000 Euro für die Ukraine!

„Unglaublich großzügig“

Sturm-Geschäftsführer Thomas Tebbich: „Dass unser Vorstandsmitglied Michael Münzer 30.000 Euro spendet, finde ich unglaublich großzügig. Natürlich danke ich auch unseren Fans sehr herzlich, die wieder einmal als große Sturm-Familie aufgetreten sind, um Menschen in Not spontan zu helfen.“ Auch Kapitän Stefan Hierländer war begeistert: „In so einer kurzen Zeit so eine Summe auf die Beine zu stellen, ist fantastisch und zeigt die große Hilfsbereitschaft der gesamten Sturm-Familie.“