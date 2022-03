Nur 450 Prutzer deponierten Meinung schriftlich

Im Vorfeld verhärteten sich die Fronten zusehends. Der Mediziner drohte mit Abwanderung und verfasste einen offenen Brief mit Vorwürfen gegen den Dorfchef, der sich seinerseits öffentlich dagegen wehrte. In einem Videobeitrag in den sozialen Medien artikulierte Plangger klar, dass er Prutz verlassen würde, sollte Kofler wieder Bürgermeister werden. Viele Prutzer sahen dies als einen Schritt zu weit. Kofler wurde mittlerweile vom Wahlvolk bestätigt. Einer Gemeindeversammlung letzte Woche blieb der Dorfarzt fern.