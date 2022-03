Derby-Schiri „sieht sich gerne im Mittelpunkt“

Prinzipiell wäre es vielleicht sinnvoll, bei Spitzenspielen nicht den Herrn Schüttengruber zu besetzen. Ich finde, er ist ein guter Schiri, aber er sieht sich sehr gerne im Mittelpunkt„, hatte Sky-Experte Alfred Tatar im letzten April nach Rapids 0:3 gegen Salzburg harsche Kritik geübt. Grün-Weiß haderte ja schon oft mit dem Oberösterreicher. Was 2017 sogar in einer anonymen abscheulichen Morddrohung eines “Fans" via E-Mail gipfelte.