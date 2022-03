Jahrhundertprojekt muss noch Hürden überwinden

Die Verlängerung der Salzburger Lokalbahn, teils unterirdisch, durch die Landeshauptstadt in Richtung Hallein ist das Jahrhundertprojekt für den Regionalverkehr in Salzburg. Das Ziel dabei ist, möglichst viele Pendler vom Auto in die Bahn zu bekommen und somit die Straßen zu entlasten und die Umwelt zu schonen. Der Start für die erste Etappe der Verlängerung vom Bahnhof bis zum Mirabellplatz soll noch im kommenden Jahr erfolgen. Bis dahin müssen noch einige Steine aus dem Weg geräumt werden. So scheiterte zum Beispiel die Ausgliederung der Verkehrssparte aus der Salzburg AG. Jetzt könnte folgendes System kommen: