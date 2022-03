Salzburger wählen Pfarrgemeinderäte

Am Sonntag ist es wieder so weit: Die Erzdiözese Salzburg wählt ihre Pfarrgemeinderäte. Über 275.000 Katholiken konnten sich vorab aufstellen lassen, um ihre Kirche in den nächsten fünf Jahren freiwillig mitzugestalten. Morgen können sie in den Ortspfarren ihre Stimme abgeben.