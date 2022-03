Graz: In ehemaliger Bäckerei brach Feuer aus

Ein großer Feuerwehreinsatz am Dietrichsteinplatz in Graz sorgte am Mittwoch für Aufregung. In einer ehemaligen Bäckerei war, vermutlich durch Bauarbeiten, ein Brand in einem Silo ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Graz kann inzwischen Entwarnung geben: Der Brand ist gelöscht, es wurde niemand verletzt.