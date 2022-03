Im Viertelfinale war für die ÖSV-Asse Endstation

Am Wochenende warten auf die Alpinboarder in Berchtesgaden (D) die letzten Saisonrennen. Am Sonntag gibt‘s den abschließenden Mixed-Bewerb, tags zuvor steht ein Parallelslalom am Programm, der Prommegger in diesem Jahr besser lag. So hat er als aktuell Dritter (166 Punkte) noch Chancen auf die Kristallkugel, liegt er doch nur 23 Zähler hinter Teamkollege Arvid Auner sowie 19 hinter dem Südkoreaner Sangho Lee.