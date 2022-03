Grüne sehen Ausbaugrenzen für Skigebiete erreicht

„Die derzeitige Fassung des Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogrammes (TSSP) sei in erster Linie auf die Interessen der Seilbahnwirtschaft und Wintersportindustrie zugeschnitten“, erläutert Liste-Fritz-Klubobmann Markus Sint. „Aktuelle Themen wie Klimawandel, Gletscherschmelze oder auch Nachhaltigkeit und Naturverträglichkeit finden darin kaum Berücksichtigung.“ Knapp ein Dutzend, zum Teil auch länderübergreifende Projekte seien beantragt oder in Planung. Deswegen soll es eine fünfjährige Nachdenkpause geben. Die Liste Fritz griff damit eine Idee der Bürgerinitiative Feldring auf, die auf 160.000 Unterstützer verweist und das Abstimmungsverhalten im Landtag genau beobachten will.