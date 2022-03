„Goldmord“ gibt 10 Jahre danach weiter Rätsel auf

Wo ist das Gold im Wert von 333.000 Euro? Dieses Rätsel könnte für immer ungelöst bleiben. Acht Goldbarren, für die eine Bankprokuristin (49) am 15. März 2012 sterben musste. Ein „minutiös­ geplantes Verbrechen“, wie die Kriminalisten feststellten. Die Frau wurde laut Ermittlungen zu einem Goldgeschäft außerhalb der Bank überredet, am Tatort betäubt, ihr Pkw mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt. Das Feuer ging zwar aus, doch es reichte: Das Opfer starb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.