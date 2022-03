Hitzestau sorgte für Brand in Tiroler Hotel-Sauna

Nach dem Brand im Hotel Panorama Royal in Bad Häring (Tirol) in der Nacht auf Sonntag dürfte nun die Ursache für das Feuer geklärt sein: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kam es zwischen der Rückwand des Saunaofens und der dahinterliegenden Holzkonstruktion zu einem Wärme- bzw. Hitzestau. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest, dürfte jedoch rund um eine halbe Million Euro liegen.