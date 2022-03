Brand in Hotel-Sauna: 150 Gäste gerettet

Schock für 150 Hotelgäste in Bad Häring im Tiroler Bezirk Kufstein in der Nacht auf Sonntag! Wegen eines Feuers, das in der Sauna ausgebrochen war, musste das Gebäude evakuiert werden. Das Hotel wurde wegen des Rauchs behördlich gesperrt. Weitere Ermittlungen zur Ursache folgen.