Heuer mehr als 1000 geförderte Wohnungen geplant

Sie geht von deutlich mehr errichteten Wohnungen aus: „Es steht für 2022 ein Förderbudget für bis zu 1500 Wohnungen zur Verfügung.“ Ob tatsächlich so viel gebaut wird, ist aber nicht gesagt. Denn die Bauverfahren in den Gemeinden können die Projekte verzögern. Und die nach wie vor hohen Baupreise spielen eine Rolle. „Wir wissen noch nicht, ob wir die Projekte in den geplanten Preis hineinbringen“, erklärt Gröger.