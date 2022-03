Gemeinden sammeln vereint für Menschen im Krieg

Mit Sattelschleppern an die Grenze

Mitte der Woche geht es für den Vize höchstpersönlich samt zwei vollen Sattelschleppern an die polnische Grenze. „Wir wollen uns vergewissern, dass alles passt. Die Spenden sollen dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, betont er. Die Logistik übernimmt die Firma Pichler, Unterstützung gibt es von ukrainischen Vertretern im In- und Ausland. Ein Einsatz kleiner Gemeinden mit großer Wirkung!