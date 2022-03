Cristiano Ronaldo feiert Torrekord mit Tom Brady

Nach seinem Dreierpack für Manchester United beim 3:2-Sieg gegen Tottenham Hotspur am Samstag posierte Cristiano Ronaldo auf dem Rasen des Old Trafford für ein Foto mit NFL-Legende Tom Brady, der unter den Zuschauern war. „Immer eine Freude und ein Privileg, sich mit einem anderen GOAT auszutauschen“, schrieb Ronaldo dazu ganz unbescheiden bei Twitter und Instagram. Die Abkürzung GOAT steht für „Greatest Of All Time“ (deutsch: Größter aller Zeiten)