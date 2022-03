Salzburgs Junge setzten ihre Karriereträume um

Lungauerin punktet nun in der Getreide-Wissenschaft

Ähnlich zielstrebig war und ist auch Veronika Haslinger aus Mariapfarr. 1993 wollte die 18-Jährige – zu der Zeit Lassacher – Bodenkultur studieren. Geworden ist es schließlich Agrarwirtschaft. „Ich kann nur jedem jungen Menschen empfehlen nicht aufzugeben. Es gibt immer Weg dort hinzukommen, wo man hin will“, rät sie jungen Leuten heute. Haslinger ist heute in Wien daheim und arbeitet als Generalsekretärin der Internationalen Gesellschaft für Getreidewissenschaft und -technologie. Die vielen Facetten der Landwirtschaft spiegeln sich auch in ihrem Job wieder, so Haslinger. Das mache es auch besonders spannend für sie. Vergessen hat sie den Lungau dennoch nicht. Die Bauerstochter zieht es oft zur Familie – auch zum Skifahren. Hans-Peter Rittsteiger aus Henndorf gibt sich weniger offen. 1993 hatte er bereits die Bau- und Kunstschlosserlehre abgeschlossen und peilte die Meisterschule an. Ob er diesen Weg eingeschlagen hat, lässt er offen. Nur so viel: „Ich bin ganz normal im Berufsalltag drinnen geblieben“, sagt er.