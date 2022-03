Nur wenige kamen bisher ins Ankunftszentrum

Nach Angaben des Roten Kreuzes Salzburg, das den Standort betreut, verliefen die ersten beiden Tage ruhig. Nur wenige ließen sich bisher auch registrieren und blieben in Salzburg. Allererste Anlaufstelle in Salzburg ist für viele ohnehin der Informationsschalter der Caritas in der Lastenstraße am Bahnhof. Auch hier hat man einiges zu tun - so waren alleine am Samstagvormittag schon 40 Ukrainer hier, um sich beraten zu lassen zu stärken.