Geflüchtete Lehrerinnen unterrichten Kinder in NÖ

Zahnarzt sucht Kollegin

Ein Zahnarzt aus dem Raum Gänserndorf sucht daher nun nach einer „Kollegin“ aus der Ukraine. Corneliu Höhl bietet in seiner Ordination in Angern an der March eine Stelle sowie – für den Anfang – auch eine Wohnmöglichkeit an. Und weil er bald in Pension geht, steht sogar die Übernahme der Praxis im Raum.