Erhöhte Waldbrandgefahr in schneefreien Bereichen

Empfehlungen der Feuerwehr

Um nicht zusätzlich Gefahr in die Wälder zu bringen, ruft Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl die Bevölkerung auf, nicht mit offenem Feuer zu hantieren, sowie das Rauchen oder auch Zweckfeuer derzeit zu unterlassen. Das lang anhaltende Schönwetter und die voranschreitende Schneeschmelze lassen die Vegetation derzeit immer mehr ausdörren und haben in den vergangenen Tagen schon zu mehreren Waldbränden in Tirol geführt.