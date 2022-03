„Zwischen Heizen und Essen nicht wählen müssen!“

Krieg befeuert die Kosten

Und da der Krieg in der Ukraine die Problematik der steigenden Preise für Strom, Öl und Gas derzeit zusätzlich befeuert, fordert die SP als Sofortmaßnahme die Verdoppelung des Heizkostenzuschusses in NÖ von 150 auf 300 Euro: „Denn die hohen Energiekosten treffen Haushalte mit ohnehin schon geringem Einkommen am härtesten. Und keiner soll sich zwischen Heizen und Essen entscheiden müssen“, sagt Schnabl.