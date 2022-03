Indonesien: Vulkan ausgebrochen - Hunderte fliehen

Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java ist in der Nacht auf Donnerstag ausgebrochen und hat die Anwohner zur Flucht gezwungen. Eine Mischung aus heißer Lava, Asche und Gasen ist am Südosthang des Bergs heruntergelaufen, Ascheregen ging auf mehrere Dörfer nieder. Mehr als 250 Bewohner hätten sich in Sicherheit bringen müssen. Im Radius von fünf Kilometern wurde eine Sperrzone eingerichtet.