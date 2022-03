Der erste Laster in die Ukraine startete

Die ersten Spenden sind unterwegs in die Ukraine. Ein Abtenauer Unternehmer fuhr die Hilfsgüter – gesammelt von den Schülern der HAK Hallein – am Mittwoch mit einem Lkw ins Krisengebiet. Morgen, Freitag, startet Lehrer Emanuel Stolzlechner mit den restlichen Spenden in einem Transporter in den ukrainischen Ort Uschhorod nahe der Grenze zu Ungarn. „Ich habe kein mulmiges Gefühl, sondern freue mich, wenn es endlich losgeht“, sagt der Pädagoge. Eine Kollegin fährt mit ihm. „Sie kann russisch, das kann nur ein Vorteil sein“, sagt Stolzlechner.