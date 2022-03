Salzburg-AG-Chef skeptisch zu Gasbevorratungsquote

Das vorrätige Gas müsste zum Bilanzstichtag zum aktuellen Marktpreis bewertet werden, weil eine Verwendung für andere Zwecke laut vorläufigem Plan der Bundesregierung nicht gestattet sei. „Sollte sich der Gaspreis wieder reduzieren, dann müsste das Speichergas abgeschrieben werden und der Verlust muss in den Bilanzen realisiert werden“, so Schitter in einem Gastkommentar im „Kurier“ (Mittwoch). Das sei ein enormes Risiko für die Unternehmen: „Allein in der Salzburg AG würde dies ein Minus von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag bedeuten.“