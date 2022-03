Freie Zimmer für ukrainische Kriegsflüchtlinge

Mit der Initiative „One Family, one Hotel“ will Hotelier und Ex-Neos-Politiker Sepp Schellhorn mit Kollegen aus Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz Kriegsflüchtlingen helfen. Das simple Ziel: Teilnehmende Betriebe nehmen eine ukrainische Familie auf. Bereits in den ersten 48 Stunden nach Schellhorns Aufruf haben rund 50 Hoteliers ihre Teilnahme zugesichert. „Menschen zu beherbergen, vor allem wenn sie in Not sind, ist das Einfachste, das ein Hotelier tun kann“, so der Goldegger Gastronom.