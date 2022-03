Landesspitze trauert um steirische Sportlegende

Ältester Moderator

In Summe war Sigi Bergmann 40 Jahre in der ORF-Sportredaktion tätig. Er erwarb sich dabei mit rund 3500 kommentierten Kämpfen den Ruf eines absoluten Boxexperten mit Kultstatus. In Rio 2016 war er mit 78 Jahren der älteste Kommentator der Welt. In Summe berichtete Sigi Bergmann von 21 Olympischen Spielen.