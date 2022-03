Bewaffneter Trafikräuber zeigte bei Überfall Reue

Am Montagnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, kam es im niederösterreichischen Wiener Neustadt zu einem eher ungewöhnlichen Raubüberfall. Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann bedrohte einen Trafikangestellten und forderte Bargeld, zeigte sich im Zuge des Überfalls allerdings schuldbewusst. „Er gab an, dass es ihm leidtue“, so ein Polizeisprecher.