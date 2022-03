Mit Gitarre und Fäusten auf Opfer eingeschlagen

Zwei junge Salzburger wurden von der Polizei festgenommen, nachdem Ermittlungen ergeben hatten, dass sie offenbar am 24. Februar einen brutalen Raub begangen hatten. Damals hatten die Verdächtigen, ein 18-jähriger Flachgauer und ein 19-Jähriger aus der Stadt Salzburg, mutmaßlich einen 36-jährigen Nepalesen in seiner Wohnung in der Landeshauptstadt überfallen.