Baumfällungen sorgen für Aufruhr in St. Pölten

Das Dröhnen der Motorsägen ließ am Montag in der Innenstadt in St. Pölten nicht nur den Lärmpegel steigen, sondern auch die Emotionen hochkochen. Denn ab etwa 6 Uhr in der Früh sorgten Baumfällungen in der Schreinergasse für ordentlich Zündstoff. Im Zuge der Neugestaltung des Straßenabschnitts werden hier Versorgungsleitungen erneuert. Dafür müssen die fünf „Gleditschien“ (Lederhülsenbäume) weichen. Für die Kaufleute in der Schreinergasse eine Katastrophe: Mit einer Protestaktion wollen sie die noch verbliebenen Bäume – notfalls durch Anketten – retten. Auch wenn als Ersatz nach Fertigstellung 2023 sieben neue Bäume gepflanzt werden sollen.