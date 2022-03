Aggressives Licht kostet Gemeinde 50.000 Euro

Fußballspiele und aber auch Trainings am gut gepflegten Kunstrasen in Bad Vigaun sind beliebt. So beliebt, dass sie nun auch die Gemeinde beschäftigen: Der stetig wachsende Zuspruch stößt längst nicht nur auf Gegenliebe. Anrainer des Platzes haben das „aggressive Licht“ der Sportstätte zunehmend satt, weiß Bürgermeister Friedrich Holztrattner (ÖVP). Und das, obwohl der Fußballplatz eigentlich bereits seit 2002 besteht. „Es hat immer wieder Gespräche wegen Lärm und Licht zwischen den Anwohnern und dem Fußballklub gegeben“, sagt der Ortschef. Jetzt sei es aber so manchem zu viel geworden: „Die Aktivitäten sind über die Jahre ganz einfach mehr geworden, die Beschwerden haben zugenommen“, sagt Holztrattner. Denn neben dem UFC Bad Vigaun nutzen mittlerweile andere Teams den Platz.