Kuriose Dreier-Allianz vor Stichwahl in Kufstein

Dann waren es nur mehr 28. Von den ursprünglich 31 geplanten Bürgermeister-Stichwahlen finden am 13. März nur mehr 28 statt. In Wörgl, Völs und Nassereith hat einer der Kandidaten verzichtet. Ganz besonders spannend dürfte es in Wenns im Pitztal werden, wo die beiden Kandidaten Patrick Holzknecht (502) und Robert Rundl (500) beim ersten Durchgang gerade einmal zwei Stimmen trennten. Eine knappe Entscheidung wird auch in Haiming erwartet, wo es zwischen Christian Köfler und Michaela Ofner zur Halbzeit 920:851 stand. Gespannt sein darf man auch in Schwaz, wo Langzeit-Bürgermeister Hans Lintner am 27. Februar mit 2495 Stimmen nur knapp 400 mehr bekam als seine SPÖ-Herausforderin Victoria Weber (2081).