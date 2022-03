Seidl sorgt am Holmenkollen für eine Sensation

Der 29-Jährige, im Springen eine Klasse für sich, musste sich in der Loipe nur von Überflieger Jarl Magnus Riiber überholen lassen und wurde sensationell Zweiter. Es war der erste Stockerlplatz des Salzburgers in diesem Winter. Hinter dem Norweger Jens Luraas Oftebro landete der Steirer Franz-Josef Rehrl an vierter Position.