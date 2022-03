Salzburg zeigte große Solidarität mit der Ukraine

„Frieden schaffen, Putin strafen“

Salzburger, Bürger aus den unterschiedlichsten Staaten Osteuropas und sogar Touristen schlossen sich dem friedlichen Protestzug an, skandierten „Frieden schaffen, Putin strafen“. Nach 30 Minuten Marsch fand am Kajetanerplatz die Schlusskundgebung statt. Pfarrer Vitaliy Mykytyn bedankte sich für die Unterstützung, richtete nach Gedenkminuten wie etwa Mitorganisatorin Hadwig Soyoye-Rothschädl (Die Linke) Worte an die Demonstranten.