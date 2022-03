Rauch-Nachfolge: Zadra ohne Gegenstimme nominiert

„Ich freue mich sehr über das große Vertrauen, das der Landesvorstand mir entgegengebracht hat“, erklärte Zadra nach der Sitzung, die per Videokonferenz abgehalten worden war. In einer ersten Reaktion ließ er auch gleich wissen, welches Thema für ihn höchste Priorität haben wird: „Der Invasionskrieg Putins in der Ukraine macht unmissverständlich klar, dass wir sofort raus aus Öl und Gas müssen. Dies ist längst nicht mehr nur eine klimapolitische, sondern auch eine sicherheitspolitische Notwendigkeit."