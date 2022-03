Urlauber brachen Stall auf, Spritztour mit Traktor

Einen schlechten Scherz erlaubten sich zwei Niederländer im Tiroler Zillertal: In der Nacht auf Donnerstag brachen sie in Gerlos einen Stall auf und ließen die Ziegen frei, in der darauffolgenden Nacht machten sie eine Spritztour mit dem Traktor eines benachbarten Bauern - und blieben im Schnee stecken. Das Duo konnte ausgeforscht werden. Anzeigen folgen!