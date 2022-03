Vandalen flüchteten in steiles Gelände: Suchaktion

Zwei mutmaßliche Vandalen hielten am Donnerstagabend Polizei und Bergrettung in St. Anton am Arlberg auf Trab: Nachdem das Duo eine Bustür beschädigt hatte, flüchtete es in steiles Gelände. Im Zuge eines Sucheinsatzes konnten die beiden Urlauber rund zwei Stunden später aufgefunden werden - einer davon war verletzt.