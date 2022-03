ÖFB: „Wir ziehen bei jeder Entscheidung voll mit!“

Das hat auch Auswirkungen auf Österreich: Im Falle eines Sieges der rot-weiß-roten Auswahl am 24. März in Cardiff gegen Wales würde man am 29. März in Wien auf den Sieger der Partie Schottland - Ukraine (24. März in Glasgow) treffen, im Falle einer Niederlage würde es am 29. März in Wien ein Freundschaftsspiel gegen den Verlierer geben.