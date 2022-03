Zwei Verletzte bei Kollision mit drei Fahrzeugen

Freitagfrüh krachte es in Kapfenstein: Ein 48-Jähriger Lenker bog in eine Gemeindestraße ein, wo er mit dem Pkw eines 19-Jährigen kollidierte. Weil der Aufprall so heftig war kam es infolge zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 23-Jährigen. Beide Fahrer wurden verletzt, der 49-Jährige blieb unverletzt.