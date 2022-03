Platz 1 bei Budgetführung und Zusammenarbeit

„Nirgendwo wird so effektiv zusammengearbeitet, wie in Niederösterreich - auf allen Ebenen. Unsere 573 NÖ-Gemeinden arbeiten nicht nur eng mit dem Land zusammen, sondern auch untereinander mit ihren Nachbargemeinden - in Verbänden, Kooperationen oder Kleinregionen. Wir zählen mehr als 510 Gemeindeverbände im Land - das sind zwei Drittel aller österreichischen Gemeindeverbände. Durch diese Zusammenarbeit können die Gemeinden besonders effektiv arbeiten und haben so die geringsten Ausgaben pro Einwohnerin und Einwohner für die Verwaltung - im Schnitt 547 Euro. Die 573 NÖ-Gemeinden haben rund 17.600 Beschäftigte, im Schnitt ist eine von ihnen 2.951 Einwohnerinnen und Einwohner groß. Diese Effizienz und Zusammenarbeit führt letztlich dazu, dass unsere Gemeinden im ersten Krisenjahr 2020 im Bundesländervergleich finanziell am besten durchgekommen sind: Am Ende steht ein Plus von 64 Euro pro Kopf“, betont VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.