Russlands Kapitän: „Ich bin stolz, Russe zu sein“

Der Krieg werde enden, aber menschliche Beziehungen würden bleiben, schrieb Dzyuba mit Blick auf andere Sportler, die das Verhalten der russischen Athleten in den vergangenen Tagen kritisiert hatten. „Und an einige Kollegen, die in Villen in England auf ihrem Hintern sitzen und böse Dinge sagen: Das kann uns nicht kränken, wir verstehen das alle!“