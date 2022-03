Schon wieder mehrere Hausdurchsuchungen beim DFB

Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main ermittelt wegen des Verdachts der Untreue gegen einen ehemaligen Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Dies teilte die Behörde mit und bestätigte Hausdurchsuchungen in der Verbandszentrale, der Privatwohnung des Ex-Funktionärs sowie in Geschäftsräumen von fünf Unternehmen am Donnerstag. Der nicht näher genannte Funktionär soll demnach einen Scheinvertrag über 360.000 Euro an eine Kommunikationsagentur abgeschlossen haben.