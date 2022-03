Raser musste „Bruder Essen bringen“

Die Beamten nahmen Führerscheine ab und zeigten einige Lenker an. So fuhr beispielsweise ein 47-jähriger Halleiner auf der A1 in Richtung Süden solche Schlangenlinien, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer die Polizei per Notruf verständigte. Die Beamten hielten den Lenker auf der A10 Höhe Puch-Urstein an, ein Alkotest ergab 1,22 Promille. Sein Führerschein ist vorerst weg.