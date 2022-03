Rodler (72) rief vor dem Tod noch die Rettung

Am Dienstag gegen 10:55 fuhr ein 72-jähriger Einheimischer mit der Rodel im Pinnistal in Neustift im Stubaital. Er war laut Polizei alleine unterwegs. Er kam in einer Linkskurve zwischen der Kehre Nr. 5 und 6 über die Rodelbahn hinaus und stürzte in weiterer Folge ca. 15 Meter über mäßig steiles Gelände.