Gulasch für den guten Zweck

Noch bis zum kommenden Sonntag gibt es in Hof bei Salzburg ein klassisches Gulasch, das hilft. „Es kostet zehn Euro und die Hälfte davon geht direkt an die Rot-Kreuz-Dienststelle in Hof“, berichtet Anton Mayer-Elsenhuber. Normalerweise findet der Ball der Organisation im Ort bei ihm im Mayers Gasthof Post statt und stellt eine wichtige Einnahmequelle für die Rot-Kreuzler dar. Durch die Coronapandemie musste die Veranstaltung aber heuer zum zweiten Mal hintereinander abgesagt werden – ein herber Verlust. Viele Vereine und Organisationen in Salzburg kämpfen mit dem gleichen Problem. Die Pandemie hat ihnen oft die einzige Einnahmequelle genommen. Da hoffen die Verantwortlichen, dass es im Sommer wieder eine „Normalität“ gibt und Feste stattfinden können. Warum genau die Hälfte an die Rettungsorganisation geht? „Das entspricht genau dem Preis, den normalerweise die Eintrittskarten für die Veranstaltung kosten“, so der Gastronom, der betont, dass es das Gulasch natürlich auch zum Mitnehmen gibt.