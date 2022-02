„Studierende haben sich im Stich gelassen gefühlt“

Am Arbeitsplatz soll die 3G-Regel Anfang März fallen. Finden Sie es in Ordnung, dass an der Uni 2,5 G bleibt?

Wir sehen das nicht als große Einschränkung, sondern als notwendige Maßnahme, bei den hohen Zahlen. Wenn die Zahlen niedriger sind - zum Glück haben wir auch eine hohe Impfquote bei den Studierenden -, dann kommen wir hoffentlich irgendwann wieder ohne irgendeine G-Regel aus. Aber derzeit ist es auf jedenfalls noch gerechtfertigt. Das Wichtigste ist, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, an den Lehrveranstaltungen teilzunehmen.