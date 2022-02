Salzburgs Firmen fürchten Transport-Supergau

Schlecht soll’s polnischen Betrieben gehen, die großteils auf ukrainische LKW-Fahrer setzen, aktuell völlig handlungsunfähig sind. Der ohnehin schon bestehende Mangel an LKW-Fahrern in Europa wird weiter verschärft. „Wir steuern auf große Probleme zu“, sagt Forster und denkt an die Lieferketten. Ein Transport-Supergau drohe.