Kammern sucht nach perfiden Ortstafel-Dieben

Am Wochenende vom 14. Februar ging es los: Eine Ortstafel der Ortschaft Paffendorf war plötzlich ohne jede Spur verschwunden. Nur eine Woche danach fehlte die Ortstafel in der Ortschaft Mochl. Und wieder einen Tag später wurden zwei weitere Diebstähle bekannt, wie die Gemeinde schreibt: Das Straßenschild in „Jägergasse“ wurde abmontiert, in der Hauptstraße verschwand ein Müllbehälter bei einem Buswarte-Häuschen.

„Die Täter waren anscheinend mit dem passenden Werkzeug bestens ausgerüstet“, heißt es von der Gemeinde.