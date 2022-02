Salzburger Landespolitik will Sanktionen

Bezüglich des Ukraine-Krieges sind sich Salzburgs Parteien zur Abwechslung einig. Laut den Politikern braucht es nun scharfe Maßnahmen seitens der EU und schnelle Hilfe für Ukrainer in Not. Die drohende Energiepreis-Erhöhung und die mögliche Ankunft von Flüchtlingen sorgt auch in Salzburg für Handlungsbedarf.