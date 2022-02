Tiroler Grüne: „Mehr Fairness ist notwendig“

Reformvorschläge für gläserne Parteikassen

Mehr Transparenz und Fairness soll mit zwölf Punkten erreicht werden. Diese sehen beispielsweise einen Wahlwerbungsbericht sowie eine -obergrenze für die Landtagswahl vor. Zudem soll das Vermögen der Partei ausgewiesen werden. Besonders in den Gemeinden sei das schwierig: So habe die ÖVP 400 ÖVP-nahe Listen in Tirol, die „ÖVP“ nicht im Namen haben – der Wähler wisse gar nicht, von welcher Partei die Geldmittel kommen.