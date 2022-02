Strebinger startet durch: „Jetzt geht es erst los“

„Alles Negative hat auch etwas Positives. Und umgekehrt. Nach über sechs Jahren bei Rapid hört sich das komisch an, aber gefühlt, geht es jetzt erst los. Ich bin ja erst 29!“ Aus Richard Strebinger spricht die Aufbruchsstimmung. Seit einer Woche ist Rapids Ex-Goalie in Polen, schon am Freitag könnte er sein Liga-Debüt für Legia Warschau gegen Wisla Krakau feiern.