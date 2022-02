Immer mehr Drogenlenker auf steirischen Straßen

Besonders dramatisch ist die Zahl der Drogenlenker: Die explodierte nämlich geradezu, und zwar um 61,9 Prozent (204 Anzeigen) in einem Jahr! 2019 gab es „nur“ 97 Fälle. Beeinträchtigt waren auch jene Autofahrer, die zu tief ins Glas geschaut hatten: Es gab 4099 Strafen wegen Alkohol am Steuer (plus 13,5 Prozent gegenüber 2020). 2019 hagelte es übrigens 4670 Anzeigen.